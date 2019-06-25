Обыск у эксперта по кибербезопасности чуть не стал причиной смерти его сына

Тяжелобольного парня должны были срочно везти к врачам, но обыск помешал планам.

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В Киеве из-за проведенного полицейскими обыска у известного украинского эксперта по кибербезопасности Александра Галущенко, его сын Владимир, который борется с раком во Вьетнаме, оказался на грани гибели. Родители должны были переправить сына в Киев, но из-за обыска не успели уладить вопросы с логистикой. В результате, перевозчик отказался перевозить тяжелобольного парня.

Об этом Александр Галущенко рассказал в открытом видеообращении с просьбой о помощи, передает InternetUA.

“Обращаюсь ко всем фондам, политическим партиям, представителям власти, депутатам всех уровней: помогите. Покажите на деле, что Вы заботитесь о гражданах нашей страны делами, а не на словах. Слов и обещаний было много. Пришло время действовать. Помогите привезти сына в Киев живым“, - отмечается в подписи к опубликованному видеообращению.

Сын Галущенко сейчас находится в Сайгоне.

“Прямо сейчас во Вьетнаме в Сайгоне в клинике находится мой сын. Он в коме. Мы планировали организовать его перелет домой, но компания-перевозчик из Вьетнама нам отказала. Отказ аргументировали малым временем стыковки между рейсами в Бангкоке: прибытие из Сайгона и вылет в Киев имеют паузу в один час. За это время невозможно организовать транспортировку пациента на носилках с аппаратом искусственной вентиляции легких. Попросили задержать вылет рейса на Киев на один час, но МАУ нам отказала. Мы никому не нужны в нашей стране с больным ребенком“, – говорит Александр Галущенко.

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Как объясняет Александр Галущенко, вопрос с транспортировкой сына можно было решить в прошлую пятницу путем изменения маршрута вьетнамской бригады реанимации, но именно в пятницу утром домой к Александру с обыском пришли правоохранители, которые изъяли всю компьютерную технику и средства связи.

“Было упущено драгоценное время. Довольно сложно заниматься вопросами логистики, если у тебя нет телефона, контактов врачей и необходимой документации“, – говорит ИБ-эксперт.

Сегодня, 25 июня, перевозчик из Сайгона отказался заниматься перевозкой тяжелобольного Владимира Галущенко и посоветовал его родителям обратится в другую транспортную компанию.

“Это недели. У нас нет столько времени. Обращаюсь ко всем государственным органам государства Украина за помощью и содействием в перевозке моего сына из Вьетнама в Украину. Специальный медицинский рейс стоит от 90 тысяч евро. У нас нет таких денег. Обращаюсь ко всем фондам, политическим партиям, представителям власти, депутатам всех уровней: помогите! Покажите на деле, что вы заботитесь о гражданах нашей страны делами, а не на словах… Слов и обещаний было много. Пришло время действовать. Помогите привезти сына в Киев живым“, - обратился к соотечественникам отец больного ребенка.

Как сообщалось в 2015 году, Украинский “белый хакер“ Александр Галущенко привлек почти 100 млн грн инвестиций.