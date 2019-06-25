Перед выборами в Верховную Раду мужчина продвигал выгодных для РФ кандидатов.

СБУ разоблачила антиукраинского агитатора, который выступал за "русский мир" скриншот из видео

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Установлено, что житель Мариуполя размещал на страницах запрещенных российских сетей материалы с призывами к смене государственной границы Украины, к протестам. Также он популяризировал террористические организации “ЛНР“, “ДНР“.

Кроме того, агитатор навязывал пользователям социальных сетей прокремлевский взгляд на события в Украине, а перед выборами в Верховную Раду продвигал выгодных для РФ кандидатов.

По месту жительства агитатора сотрудники СБУ выявили и изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы и сим-карты, которые подтверждают его противоправную деятельность.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УКУ. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателей, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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