СБУ разоблачила антиукраинского агитатора, который выступал за "русский мир"
Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Установлено, что житель Мариуполя размещал на страницах запрещенных российских сетей материалы с призывами к смене государственной границы Украины, к протестам. Также он популяризировал террористические организации “ЛНР“, “ДНР“.
Кроме того, агитатор навязывал пользователям социальных сетей прокремлевский взгляд на события в Украине, а перед выборами в Верховную Раду продвигал выгодных для РФ кандидатов.
По месту жительства агитатора сотрудники СБУ выявили и изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы и сим-карты, которые подтверждают его противоправную деятельность.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УКУ. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателей, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
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У вас на рассее за призывы к независимости Ичкериии грамоты дают уже?
За посты людей садят?
Что это????
А про штатовских можно? Сбу не трогает?
А тебе чего бояться на раше? Как гадил, так и будешь гадить, упоротое ...