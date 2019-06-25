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СБУ разоблачила антиукраинского агитатора, который выступал за "русский мир"

Комментариев: 14
Перед выборами в Верховную Раду мужчина продвигал выгодных для РФ кандидатов.
СБУ разоблачила антиукраинского агитатора, который выступал за "русский мир"
СБУ разоблачила антиукраинского агитатора, который выступал за "русский мир"
скриншот из видео

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Установлено, что житель Мариуполя размещал на страницах запрещенных российских сетей материалы с призывами к смене государственной границы Украины, к протестам. Также он популяризировал террористические организации “ЛНР“, “ДНР“.

Кроме того, агитатор навязывал пользователям социальных сетей прокремлевский взгляд на события в Украине, а перед выборами в Верховную Раду продвигал выгодных для РФ кандидатов.

По месту жительства агитатора сотрудники СБУ выявили и изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы и сим-карты, которые подтверждают его противоправную деятельность.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УКУ. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателей, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

 

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Теги: СБУ, агитатор, ЛДНР, интернет
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Комментариев (14)
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Boxerogos    25.06.2019, 16:00
Оценка:  -5
Boxerogos
Бот,ты снова перецеловал могильную плиту своего усопшего от сифилиса трахаря,которого"растриляли на Данбаси расийскии афицери"?))))))))))))))))))
П    25.06.2019, 16:23
Оценка:  +2
П
Ты это про Ленина?
Vasya_iz_Ivanovo    25.06.2019, 15:55
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Аресты, каждый день аресты, а при Кровавом были каждодневные аресты неугодных власти?
WTF2wtf    25.06.2019, 15:57
Оценка:  +3
WTF2wtf
Оккупанты недовольны?
У вас на рассее за призывы к независимости Ичкериии грамоты дают уже?
толян04    25.06.2019, 15:44
Оценка:  -6
толян04
ага на костер его!!!сугс!)))))
Alexsy    25.06.2019, 15:44
Оценка:  -4
Alexsy
Остатки потроховской системы по инерции работают.
За посты людей садят?
Alexsy    25.06.2019, 16:02
Оценка:  -2
Alexsy
"Перед выборами в Верховную Раду мужчина продвигал выгодных для РФ кандидатов."
Что это????
А про штатовских можно? Сбу не трогает?
Boxerogos    25.06.2019, 15:42
Оценка:  -6
Boxerogos
Народ наш уже давно понял что выгодные России кандидаты и выгодные народу кандидаты-это одни и те же кандидаты.Поэтому и послали Педю Пидоpoшенко вместе с его подельниками на хрен.
WTF2wtf    25.06.2019, 15:45
Оценка:  +3
WTF2wtf
Бот путинский, нах пшел
Мыкола    25.06.2019, 15:36
Оценка:  -3
Мыкола
Наша охранка в действии ! А почему человек не может высказывать свои мысли ? Или только бандеровские лозунги и зикхайль кричать ? И Зе сидит словно в рот чего-то набрал!
ВыВсеВрети    25.06.2019, 15:40
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
зе тебе что то должен?!...)))))))))
Boxerogos    25.06.2019, 15:43
Оценка:  -7
Boxerogos
ВВВ,ну ты и тупой,лох!)))))))))))))
WTF2wtf    25.06.2019, 15:46
Оценка:  +4
WTF2wtf
Подгорает, наци путинское?
А тебе чего бояться на раше? Как гадил, так и будешь гадить, упоротое ...
Я_Христос    25.06.2019, 15:33
Оценка:  -5
Я_Христос
"выгодных для РФ кандидатов." - это такой юридический термин, да?
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