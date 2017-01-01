В Виннице свинья сбежала из прицепа авто посреди дороги

Животное выбралось из клетки пока автомобиль стоял в пробке и начало гулять по проезжей части между машинами.

Иллюстративное фото depositphotos.com

В Виннице во время транспортировки из прицепа сбежала свинья. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает сайт города Винница.

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Отмечается, что необычный инцидент случился на светофоре на улице Чехова. Судя по опубликованному видео, животному удалось выбраться из прицепа пока авто стояло в пробке на светофоре. Вторая свинья в прицепе также пыталась сбежать, но не смогла выбраться.

Сбежавшее животное ходило по проезжей части между автомобилями со стороны тротуара.

Жители города пишут в комментариях, что после этого видели ее на объездной дороге. Поймал ли свинью владелец, не известно.

Ранее сообщалось о том, что под Львовом заживо сгорели полтысячи свиней. Во время пожара на ферме погибли 500 свиней. Из горящего здания спасли еще более тысячи животных.

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