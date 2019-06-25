Саакашвили заявил, что располагает "черной бухгалтерией" Одессы

Михаил Саакашвили утверждает, что у него есть документы, "свидетельствующие о подкупах руководством Одессы местных депутатов".

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили рассказал о том, что владеет документами об экономических преступлениях в городе.

Об этом он сообщил в комментарии 112 телеканалу.

По словам Саакашвили, документы содержат информацию о схемах с землей и недвижимостью в историческом центре Одессы.

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“Месяц назад в жилом комплексе у помощницы Галантерника (Владимира Галантерника, которого называют деловым партнером мэра Одессы Геннадия Труханова - ред.) изъяли документы... Тут расписаны схемы, как они присваивают себе участки в историческом центре Одессы... Тут расписано, кому они платили деньги, чтобы подделать документы“, - заявил Саакашвили.

Также Саакашвили утверждает, что власти Одессы выплачивали средства местным депутатам, экспертам и оппозиции. Речь идет о тысячах гривен.

На вопрос, откуда документы, Саакашвили ответил так “Мне их передали общественники и журналисты“

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Саакашвили также пытался попасть в здание суда, чтобы предоставить эти документы на заседании, где происходят дебаты по делу о присвоении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян“.

Ранее сообщалось о том, что Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы. Политик считает, что ЦИК полностью контролируется Порошенко и его людьми.

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