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В Белой Церкви утонул священник и его маленькая дочь

Комментариев: 3
Мужчине было 58 лет, а его дочери - 4 года.
Погибших обнаружил старший сын священника
Погибших обнаружил старший сын священника
informator.ua

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В селе Щербаки возле города Белая Церковь Киевской области, в озере нашли два тела. Их нашел старший сын погибшего священника.

Об этом сообщает Информатор.

Священник с женой и двумя детьми поехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой, который в то время имел отдыхал там с друзьями. Мужчина решил прогуляться с младшей дочерью, пока когда все собирают вещи. Однако они долго не возвращались и старший сын отправился на поиски родных.

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Парень заметил отца и младшую сестру без признаков жизни и стал звать на помощь. Люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь и вытащили пострадавших из воды. После приезда медики сразу констатировали смерть.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции, патрульной полиции и водолазы. Они ищут свидетелей и устанавливают причины смерти.

Как сообщалось, в июне 2018 года в море спасли девочку, державшуюся за утонувшего отца.

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Теги: утонул, священник, Киевская область
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Комментариев (3)
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FPN    25.06.2019, 16:35
Оценка:  -1
FPN
БОГУ ПЛЕВАТЬ КАК НА ЦЕРКОВНИКОВ, ТАК И НА ДЕТЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НИКОГО ОН НЕ СПАСАЕТ НИЗА СВЕЧКУ, НИ ЗА ТЫСЯЧУ!!!!!
Бувший_східняк    25.06.2019, 16:21
Оценка:  0
Бувший_східняк
Вот уж воистину бог дал, бог взял.
Бувший_східняк    25.06.2019, 16:20
Оценка:  0
Бувший_східняк
пока когда все собирают вещи - ты смотри какой богатый русский язык!
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