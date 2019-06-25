В Белой Церкви утонул священник и его маленькая дочь

Мужчине было 58 лет, а его дочери - 4 года.

Читай также: Житомирского подростка наградили за спасение двух утопающих деток

В селе Щербаки возле города Белая Церковь Киевской области, в озере нашли два тела. Их нашел старший сын погибшего священника.

Об этом сообщает Информатор.

Священник с женой и двумя детьми поехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой, который в то время имел отдыхал там с друзьями. Мужчина решил прогуляться с младшей дочерью, пока когда все собирают вещи. Однако они долго не возвращались и старший сын отправился на поиски родных.

Читай также: В Геническе женщина утонула, спасая внуков

Парень заметил отца и младшую сестру без признаков жизни и стал звать на помощь. Люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь и вытащили пострадавших из воды. После приезда медики сразу констатировали смерть.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции, патрульной полиции и водолазы. Они ищут свидетелей и устанавливают причины смерти.

Как сообщалось, в июне 2018 года в море спасли девочку, державшуюся за утонувшего отца.