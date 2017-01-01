В Запорожье мужчина открыл стрельбу во дворе многоэтажки

Цель своего поступка нарушитель так и не назвал.

В Запорожье неизвестный мужчина среди белого дня открыл стрельбу во дворе многоэтажки, где в то время находились дети и взрослые. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

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Местные жители, услышав стрельбу, немедленно сообщили об этом правоохранителям. Копы оперативно прибыли на место происшествия. Злоумышленник, увидев машину полицейских, бросился бежать к своему автомобилю.

Мужчина пытался скрыться на машине facebook.com/zaporizhiapolice

По дороге он выбросил пистолет и патроны к нему. Патрульным удалось задержать мужчину, который намеревался сбежать на авто. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Мужчина не может объяснить цель своего поступка.

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Напомним, в Киеве мужчина открыл стрельбу посреди улицы, есть раненый. Стрелок в состоянии алкогольного опьянения ранил из пистолета случайного прохожего. Злоумышленника задержала полиция.