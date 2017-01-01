В Каменском вор кинул в голову пенсионеру кусок асфальта

Преступник убегал с выхываченными деньгами и бросил в доганявшего его мужчину куском асфальта.

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В Каменском к пенсионеру подошел неизвестный с просьбой разменять деньги и, когда пенсионер достал из кармана купюры, злоумышленник выхватил их из рук и убежал. Когда 63-летний пострадавший пытался догнать грабителя, нападающий бросил ему в голову кусок асфальта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

“Инцидент произошел 20 июня, около 17:30 во дворе дома, где живет пострадавший. К мужчине подошел неизвестный с просьбой разменять деньги и, когда пенсионер достал из кармана деньги, злоумышленник выхватил их из рук и убежал. Когда 63-летний пострадавший пытался догнать грабителя, нападающий бросил ему в голову кусок асфальта.

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Оперативники Южного отделения полиции установили и задержали нападавшего. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина. Следователями, по согласованию с местной прокуратурой, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей“, - сказано в сообщении.

Согласно санкции статьи, задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

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