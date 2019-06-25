Пленный моряк поженится в российской тюрьме
Завтра, 26 июня, в российской тюрьме в брак вступят пленный украинский моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна Шевченко. Об этом сообщает Gazeta.ua.
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Влюбленные решили не ждать милости от российских властей, которые решили не выполнять требования Трибунала ООН по морскому праву и не отпускать украинских моряков, а жениться прямо в тюрьме.
Пока точно неизвестно, пустят ли прессу на церемонию бракосочетания пленного в результате Керченской атаки украинского моряка и его возлюбленной.
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К слову, украинских военных арестовали до конца июля. Поэтому московские волонтеры готовят им передачу с продуктовыми наборами.
Напомним, РФ не будет исполнять решения Трибунала касательно пленных моряков. Власти РФ уверены, что суд не имел полномочий рассматривать это дело.
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