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Пленный моряк поженится в российской тюрьме

Комментариев: 8
Церемония бракосочетания пройдет завтра.
Виктор и его невеста Татьяна
Виктор и его невеста Татьяна
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Завтра, 26 июня, в российской тюрьме в брак вступят пленный украинский моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна Шевченко. Об этом сообщает Gazeta.ua.

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Влюбленные решили не ждать милости от российских властей, которые решили не выполнять требования Трибунала ООН по морскому праву и не отпускать украинских моряков, а жениться прямо в тюрьме.

Пока точно неизвестно, пустят ли прессу на церемонию бракосочетания пленного в результате Керченской атаки украинского моряка и его возлюбленной. 

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К слову, украинских военных арестовали до конца июля. Поэтому московские волонтеры готовят им передачу с продуктовыми наборами.

Напомним, РФ не будет исполнять решения Трибунала касательно пленных моряков. Власти РФ уверены, что суд не имел полномочий рассматривать это дело. 

 

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Теги: моряки, Трибунал, российская тюрьма, свадьба, Беспальченко
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Комментариев (8)
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Krekk    25.06.2019, 16:29
Оценка:  +3
Krekk
Не будьте злыми) У чела праздник. А вы язвите. Пусть женится парняга. Романтика какая - в тюрьме!
Хамон_и_Пармезан    25.06.2019, 16:43
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
"Владимирский централ" на застолье петь будут? )))
zheka-yakob    25.06.2019, 16:24
Оценка:  +2
zheka-yakob
А потом эта невеста "выйдет замуж" за остальных сидельцев данной камеры))))
Коляка    25.06.2019, 16:20
Оценка:  +2
Коляка
а как же брачная ночь?
Boxerogos    25.06.2019, 16:24
Оценка:  0
Boxerogos
Мрачная дрочь?
zheka-yakob    25.06.2019, 16:25
Оценка:  0
zheka-yakob
Будет конечно, на ближайшей лавочке в парке...с каким нибудь бомжом))
Krekk    25.06.2019, 16:25
Оценка:  +3
Krekk
Ну там же люди тоже в тюряге - организуют им камеру на ночь отдельную, чего уж, раз такое дело)
Boxerogos    25.06.2019, 16:14
Оценка:  +3
Boxerogos
Поженится,или выйдет замуж за своего сокамерника по имени Саид?
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