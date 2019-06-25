Из порта Керчи исчезли захваченные украинские корабли - СМИ

Военные катера и буксир, которые Россия захватила в ноябре 2018 года, исчезли из Керчи, где находились последние месяцы.

Буксир “Яны Капу“, катера “Никополь“ и “Бердянск“ исчезли со стоянки судов Генмол в Керчи.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Читай также: "Жаль, что нас не услышали": Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Известно, кто военные катера “Никополь“ (P176) и “Бердянск“ (U175), а также буксир “Яны Капу“ (А947), которые захватило ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018 года, переместили в неизвестном направление.

Корабли захватили еще в ноябре 2018 года ru.krymr.com

Судна переместили в неизвестном направлении ru.krymr.com

Последние месяцы они находились в акватории стоянки судов “Генмол“.

“В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира“, - говорится в сообщении.

Читай также: РФ не будет исполнять решения Трибунала касательно пленных моряков

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ объявило тендер на утилизацию подводных лодок в оккупированном Крыму. В число суден, подлежащих утилизации, входит украинская субмарина “Запорожье“ (U-001). В документации тендера указано, что планируется ликвидация подводной лодки 641 без названия. По информации ресурса, в РФ есть только одна подводная лодка такого типа - “Запорожье“ (U-001).