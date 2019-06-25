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Из порта Керчи исчезли захваченные украинские корабли - СМИ

Комментариев: 9
Военные катера и буксир, которые Россия захватила в ноябре 2018 года, исчезли из Керчи, где находились последние месяцы.
Украинские корабли исчезли из порта Керчи
Украинские корабли исчезли из порта Керчи
ru.krymr.com

Буксир “Яны Капу“, катера “Никополь“ и “Бердянск“ исчезли со стоянки судов Генмол в Керчи.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Известно, кто военные катера “Никополь“ (P176) и “Бердянск“ (U175), а также буксир “Яны Капу“ (А947), которые захватило ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018 года, переместили в неизвестном направление.

Корабли захватили еще в ноябре 2018 года
Корабли захватили еще в ноябре 2018 года
ru.krymr.com
Судна переместили в неизвестном направлении
Судна переместили в неизвестном направлении
ru.krymr.com

Последние месяцы они находились в акватории стоянки судов “Генмол“.

“В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира“, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Минобороны РФ объявило тендер на утилизацию подводных лодок в оккупированном Крыму. В число суден, подлежащих утилизации, входит украинская субмарина “Запорожье“ (U-001). В документации тендера указано, что планируется ликвидация подводной лодки 641 без названия. По информации ресурса, в РФ есть только одна подводная лодка такого типа - “Запорожье“ (U-001).

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Теги: Россия, корабли, моряки, украинские моряки
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Комментариев (9)
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YSL    25.06.2019, 16:37
Оценка:  0
YSL
Эти скорлупки находятся на территории военной гидрографии. Буксир будет готовиться к обменену на СЧС "Норд"
Olshankin    25.06.2019, 16:33
Оценка:  -4
Olshankin
Отправили в Москву, что матросы в тюрьме не скучали
Olshankin    25.06.2019, 16:34
Оценка:  -2
Olshankin
чтоб
Krekk    25.06.2019, 16:32
Оценка:  -4
Krekk
Может, прогнили и утонули?
nfhvyt    25.06.2019, 16:29
Оценка:  -8
nfhvyt
Не захваченные а в спешке брошенные.
zheka-yakob    25.06.2019, 16:26
Оценка:  -6
zheka-yakob
Они утонули)))
Boxerogos    25.06.2019, 16:26
Оценка:  -7
Boxerogos
А что здесь удивительного?Ведь они были построены по технологии"Stealth"посл еднего поколения невидимости!)))))))))))))))))))
Коляка    25.06.2019, 16:19
Оценка:  -5
Коляка
кому они нафиг нужны
Бувший_східняк    25.06.2019, 16:17
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Оттащили в док на ремонт перед возвращением.
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