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"Де-мократия": Квартал 95 будет критиковать Зеленского в новом шоу

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Авторский проект возглавит Валерий Жидков.
Валерий Жидков
Валерий Жидков
facebook.com/zhidkovvaleriy

Валерий Жидков запускает на телеканале 1+1 новый авторский проект под названием “Де-мократия?“. Жидков обещает критиковать нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Квартал 95.

В соответствии с сообщением, программа будет содержать юмор, иронию и сатиру.

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“После смены власти в Украине “Квартал“ обещал быть непредвзятым и оставаться верным себе в честном и объективном освещении событий, происходящих в стране. Уже в эту субботу стартует проект Валерия Жидкова – “Де-мократія?“, аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры“, - отмечено в ообщении.

Жидков обещает критиковать нового президента.

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“Валерий, автор и ведущий нового проекта, будет анализировать происходящее в стране, докапываясь до сути и причин тех или иных событий. В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели “, - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленского обвинили в плагиате речи Порошенко. Нынешний президент использовал целый абзац речи своего предшественника, выдав его за свои мысли.

 

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Теги: Владимир Зеленский, Валерий Жидков, Де-мократия
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Комментариев (1)
Коляка    25.06.2019, 16:18
Оценка:  0
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