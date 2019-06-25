Кубив: Архивы репрессивных органов 1917-1991 годов будут открыты

Для создания единого архива Украинский институт национальной памяти получил специальное помещение.

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив пообещал создать единый отраслевый архив с историческими документами репрессивных органов за 1917-1991 годы. По словам чиновника, всего в Украине таких документов начисляется около 4 миллионов.

Об этом Степан Кубив сообщил на своей странице Facebook.

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По словам Степана Кубива, все документы будут систематизированы и со временем оцифрованы. Для этих целей Украинскому институту национальной памяти было выделено специальное помещение для хранения документов.

“Открываем архив документов репрессивных органов за 1917–1991 годы. Вскоре каждый сможет узнать правду и лично увидеть эти документы, бесплатно снять копии. По инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и Национального банка Украины, правительство передало помещение для специального архива Украинскому институту национальной памяти площадью 11 тыс. м². Ведь среди всех европейских стран именно Украина сохраняет наибольшее количество архивных документов репрессивных органов за 1917–1991 годы – почти 4 миллиона дел или более 100 погонных километров“, - заявил Кубив.

Ранее сообщалось о том, что Вятрович снова пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за проспект Жукова. Глава Украинского института национальной памяти Украины Владимир Вятрович прокомментировал голосование Харьковского городского совета о возвращении проспекту имени маршала Георгия Жукова.

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