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Юрий Бойко: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ – единственная политическая сила, способная восстановить мир в Украине

Комментариев: 8
Юрий Бойко: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ – единственная политическая сила, способная восстановить мир в Украине
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ является единственной политической силой, которая последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта и имеет конкретный план по достижению мира. Об этом в комментарии журналистам заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.
«Главная задача для нашей политической силы – прекратить вооруженное противостояние на юго-востоке страны, добиться мира в Украине. Это требования людей, которые устали от войны. Достигнуть этого можно путем прямых переговоров в четырёхугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. Выполнив обязательства по Минским соглашениям, прекратив экономическую блокаду Донбасса», – сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что длящийся уже 6-ой год вооружённый конфликт затронул значительную часть территории Донецкой и Луганской областей, привёл к гибели тысяч мирных жителей, разрушена значительная часть инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
«Беженцы, внутренне перемещенные лица, не решенные на законодательном уровне проблемы переселенцев, детей войны, огромное количество неконтролируемого оружия на руках – всё это нарастает как снежный ком и требует принятия безотлагательных мер. Повсеместно нарушаются базовые права человека», – отметил оппозиционный политик.
Тем временем, по его словам, вместо действенных решений вопросов мира, новая власть в своих поездках «по парижам и брюсселям» занимается пиаром, повторяя тексты Порошенко.
«Похоже, что огромный кредит доверия к новому президенту скоро выльется в проценты по кредиту. Люди ждут решительных действий со стороны новоизбранной власти. Но пока мало что изменилось в её риторике. Мы как ответственная политическая сила можем и готовы взять на себя решение по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Вернуть в страну мир, вернуть территории и людей», – подчеркнул Юрий Бойко.
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Комментариев (8)
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Boxerogos    25.06.2019, 16:38
Оценка:  -1
Boxerogos
Абсолютно справедливое утверждение.
Ser7    25.06.2019, 16:38
Оценка:  0
Ser7
Одна из многих пророссийских партий.
Хотите мира - сдайтесь рф. На кой ляд такой мир нужен???И такая партия??
Boxerogos    25.06.2019, 16:39
Оценка:  0
Boxerogos
Так тебя давно ждут в окопах,ремба диванный!)))))))))))))
Olshankin    25.06.2019, 16:36
Оценка:  -1
Olshankin
Отказаться от денег США никто не посмеет. Даже Бойко.
Ser7    25.06.2019, 16:38
Оценка:  -1
Ser7
Ему ввп больше заплатит.
Бувший_східняк    25.06.2019, 16:35
Оценка:  -1
Бувший_східняк
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ЗА ЖИЗНЬ имеет конкретный план по достижению мира - а вот с этого момента подробнее!
Бувший_східняк    25.06.2019, 16:33
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Да без проблем: согласиться на условия сепаров и Кремля, и будет вам мир.
Olshankin    25.06.2019, 16:39
Оценка:  0
Olshankin
Кремль мог остановить галицаев на Донбассе 5 лет назад. Но не захотел. Ему выгоднее наши трупы.
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