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В Киеве арестовали пограничника за содействие в подготовке теракта

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Суд арестовал сотрудника Госпогранслужбы Украины.
Пограничник передавал информацию террористам
Пограничник передавал информацию террористам
depositphotos.com

Печерский районный суд Киева 12 июня арестовал действующего сотрудника Государственной пограничной службы Украины за содействие в подготовке террористического акта.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.  

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“В уголовном производстве по факту покушения на террористический акт против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины, в котором Главной военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство, арестованы два исполнителя преступления (граждане РФ) и шесть их пособников (все граждане Украины)“, – сказано в сообщении.

В ходе расследования был разоблачен “действующий военнослужащий Госпогранслужбы Н., который на протяжении 2017–2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам“.

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12 июня ему сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины), суд в тот же день избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Санкция ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось 13 июня, “Харьковводоканал“ пытался подорвать российский диверсант.

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Теги: пограничник, ГПСУ, теракт, "ДНР", "ЛНР"
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