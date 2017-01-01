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Партия Слуга народа подала заявление на "клонов"

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Представители партии Слуга народа обратились в МВД.
Соответствующее заявление было подано в Управление МВД Украины
Соответствующее заявление было подано в Управление МВД Украины
vesti-ukr.com

Представители партии Слуга народа обратились с заявлением в МВД по факту незаконного использования названия.

Об этом сообщает газета Вести.

Дело в том, что в одномандатных округах зарегистрировано большое количество кандидатов-“клонов“.

На данный момент уже зарегистрировано около 80 “клонов“ - заявил представитель партии

Полный перечень “клонов-нарушителей“ представлен ниже.

Список
Список "клонов"
vesti-ukr.com

Список
Список "клонов"
vesti-ukr.com

Список
Список "клонов"
vesti-ukr.com

Ранее сообщалось о том, что Квартал 95 будет критиковать Зеленского в новом шоу

 

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Теги: Слуга Народа, клоны, МВД
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