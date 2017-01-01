Партия Слуга народа подала заявление на "клонов"
Представители партии Слуга народа обратились в МВД.
Представители партии Слуга народа обратились с заявлением в МВД по факту незаконного использования названия.
Об этом сообщает газета Вести.
Дело в том, что в одномандатных округах зарегистрировано большое количество кандидатов-“клонов“.
На данный момент уже зарегистрировано около 80 “клонов“ - заявил представитель партии
Полный перечень “клонов-нарушителей“ представлен ниже.
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