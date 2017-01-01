Партия Слуга народа подала заявление на "клонов"

Представители партии Слуга народа обратились в МВД.

Соответствующее заявление было подано в Управление МВД Украины vesti-ukr.com

Представители партии Слуга народа обратились с заявлением в МВД по факту незаконного использования названия.

Об этом сообщает газета Вести.

Дело в том, что в одномандатных округах зарегистрировано большое количество кандидатов-“клонов“.

На данный момент уже зарегистрировано около 80 “клонов“ - заявил представитель партии

Полный перечень “клонов-нарушителей“ представлен ниже.

Список "клонов" vesti-ukr.com

Список "клонов" vesti-ukr.com

Список "клонов" vesti-ukr.com

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