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Украинская делегация в ПАСЕ преподнесла "подарок" для России

Комментариев: 14
Украинская делегация сделала все возможное, чтобы состоялось тайное голосование, на котором обсудят кандидатуру Слуцкого.
Украина инициировала тайное заседание
Украина инициировала тайное заседание
facebook.com/borislav.bereza

Во вторник, 25 июня, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы заблокировала автоматическое избрание депутата Госдумы Российской Федерации Леонида Слуцкого вице-президентом организации после того, как Россию решили вернуть в ПАСЕ.

Об этом сообщает “Укринформ“.

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Известно, что Слуцкого выдвинули по квоте России, делегация которой была на летней сессии ассамблеи. 

“Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без голосования“, - говорится в сообщении.

Однако, если кандидатура вызывает возражения от не менее, чем 20 делегатов, то в таком случае назначают тайное голосование.

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Украинская делегация сделала все возможное, чтобы состоялось тайное голосование, на котором обсудят кандидатуру Слуцкого. Результаты должны объявить в среду утром.

Ранее сообщалось, что украинская делегация решила прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Таким образом украинская сторона выразила протест против решения о возврате РФ в ПАСЕ. По информации журналистов издания, после обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

 

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Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, решение, делегация
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Комментариев (14)
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Krotol2    25.06.2019, 18:05
Оценка:  -2
Krotol2
Клоуны все не угомонятся.
COZEL    25.06.2019, 18:01
Оценка:  -1
COZEL
РЕБЯТА СКОРО НОВЫЕ КОПЮРЫ БУДУТ И НАШИ ЛЮДИ ТАМ
https://rusvesna.su/news/1561 467392
r-efr    25.06.2019, 17:36
Оценка:  -3
r-efr
Опять людей насмешили.
iseamaster    25.06.2019, 17:33
Оценка:  -3
iseamaster
С-14 туда запустить и Карасик научит их Украину любить...
COZEL    25.06.2019, 18:02
Оценка:  -2
COZEL
СКОЛЬКО КАРАСИКУ НЕ ПЛАВАТЬ , А СКОВОРОДКА ЕГО ЖДЕТ))))
ВосставшийИзБана    25.06.2019, 17:27
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Кто про что, а вата про фекалии.
zheka-yakob    25.06.2019, 17:35
Оценка:  -4
zheka-yakob
Кастрюля, а что может ещё укроделегация???
VSHIVANKA    25.06.2019, 17:11
Оценка:  -8
VSHIVANKA
НАСРАЛИ НА ТРИБУНУ , ЗА КОТОРОЙ СИДИТ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РОССИИ ? )))))
zheka-yakob    25.06.2019, 17:12
Оценка:  -8
zheka-yakob
Они штаны забыли снять.
Woodbrother    25.06.2019, 17:42
Оценка:  +1
Woodbrother
Не популярна в Украине печально известная русская культурка.
zheka-yakob    25.06.2019, 17:44
Оценка:  -2
zheka-yakob
На поезд не опоздай, тебе завтра выходить замуж за укроморячка.)))
zheka-yakob    25.06.2019, 17:05
Оценка:  -7
zheka-yakob
А ещё укроделегации, нужно бросаться экскрементами в ПАСЕ))))
zheka-yakob    25.06.2019, 17:03
Оценка:  -9
zheka-yakob
А почему укроделегация не покинула ПАСЕ????????????????
)))))))))))) ))))))))))))))))))))))
COZEL    25.06.2019, 17:59
Оценка:  -1
COZEL
Я ТИПА ГДЕ ТО ЗДЕСЯ С МАДАМ, НАПИСаЛ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ И ОНО ФСЕ ИСЧЕЗЛО ВМЕСТЕ С ДАМОЙ И ПОЦИ ВЫДАЛИ ЕТО)))))))) АНАЛИЗЫ
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