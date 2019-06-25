Украинская делегация в ПАСЕ преподнесла "подарок" для России

Украинская делегация сделала все возможное, чтобы состоялось тайное голосование, на котором обсудят кандидатуру Слуцкого.

Во вторник, 25 июня, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы заблокировала автоматическое избрание депутата Госдумы Российской Федерации Леонида Слуцкого вице-президентом организации после того, как Россию решили вернуть в ПАСЕ.

Об этом сообщает “Укринформ“.

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Известно, что Слуцкого выдвинули по квоте России, делегация которой была на летней сессии ассамблеи.

“Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без голосования“, - говорится в сообщении.

Однако, если кандидатура вызывает возражения от не менее, чем 20 делегатов, то в таком случае назначают тайное голосование.

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Украинская делегация сделала все возможное, чтобы состоялось тайное голосование, на котором обсудят кандидатуру Слуцкого. Результаты должны объявить в среду утром.

Ранее сообщалось, что украинская делегация решила прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Таким образом украинская сторона выразила протест против решения о возврате РФ в ПАСЕ. По информации журналистов издания, после обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

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