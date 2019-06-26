Шквальный ветер и ливень сорвали выпускной бал в Одесской области

В связи с плохими погодными условиями праздник перенесли на завтра, 26 июня.

В Измаиле Одесской области ухудшились погодные условия. Город накрыли шквальный ветер и ливень. В связи с этим выпускной бал перенесли на завтра, 26 июня.

Об этом сообщил мер города Андрей Абрамченко в Facebook.

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“В связи с резко ухудшившимися погодными условиями – проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, а также повреждениями элементов сцены, принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26.06.2019. Завтра ждем всех и отпразднуем бал вместе!“ - заявил мер.

Ранее спасатели сообщили, когда улучшится воздух в Киеве. Улучшение ситуации с воздухом в столице обещают ближе к июлю. Сейчас же количество диоксида азота и формальдегида бьет рекорды.

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