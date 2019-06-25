Дарт Вейдер снова идет в политику

Такой кандидат зарегистрировался по одесскому округу.

В ЦИК сообщили о возвращении в большую политику кандидата по имени Дарт Вейдер. Такой кандидат зарегистрировался на округе №135 в Одессе. Об этом передает Соцпортал.

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Об этом техническом кандидате известно уже на протяжении нескольких лет. Официально Дарт Викторович Вейдер работает директором в ООО “Темная сторона силы“, баллотируется от политической партии “Блок Дарта Вейдера“.

Есть подозрение, что кандидаты Вейдеры меняются на каждых выборах. Потому что он то Дарт Алексеевич, то Дарт Николаевич, то, как сейчас, Дарт Викторович. Дарт Вейдер даже принимал участие в выборах мэра Одессы.

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Сейчас он рассчитывает пройти по округу №135 в Одессе. На этом округе баллотируется 16 кандидатов и это без учета Дарта Вейдера. 13 из кандидатов - самовыдвиженцы. Среди кандидатов по этому мажоритарному округу Сергей Кивалов.

Напомним, Александр Скичко идет на выборы со “Слугой народа”. Известный телеведущий рассказал о своем решении.