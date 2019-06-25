Вакарчук предложил ограничить срок нардепов двумя каденциями

Лидер партии “Голос” озвучил новую инициативу.

Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук предложил ограничить срок пребывания народных депутатов в парламенте двумя каденциями. Об этом Вакарчук рассказал на сегодняшнем брифинге, передает ua1.com.ua.

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“Голос” не только предлагает эту инициативу, но и публично заявляет о том, что продемонстрирует это на собственном примере.

Вакарчук заявил, что инициативу оформят в законопроект и внесут на голосование в парламент сразу же после прохождения в Верховную Раду. Кроме того, лидер политсилы акцентировал, что депутаты “Голоса” подпишут публичное обязательство не баллотироваться в парламент на срок, который превышает 10 лет, то есть две каденции.

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Напомним, ресторатор перевел полмиллиона партии Вакарчука. Ранее партию Голос деньгами поддержал финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса и другие.