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Вакарчук предложил ограничить срок нардепов двумя каденциями

Комментариев: 1
Лидер партии “Голос” озвучил новую инициативу.
Вакарчук объявили инициативу
Вакарчук объявили инициативу
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Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук предложил ограничить срок пребывания народных депутатов в парламенте двумя каденциями. Об этом Вакарчук рассказал на сегодняшнем брифинге, передает ua1.com.ua.

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“Голос” не только предлагает эту инициативу, но и публично заявляет о том, что продемонстрирует это на собственном примере.

Вакарчук заявил, что инициативу оформят в законопроект и внесут на голосование в парламент сразу же после прохождения в Верховную Раду. Кроме того, лидер политсилы акцентировал, что депутаты “Голоса” подпишут публичное обязательство не баллотироваться в парламент на срок, который превышает 10 лет, то есть две каденции.

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Напомним, ресторатор перевел полмиллиона партии Вакарчука. Ранее партию Голос деньгами поддержал финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса и другие.

 

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Теги: выборы, Вакарчук, Голос, партия, каденция
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Комментариев (1)
Krotol2    25.06.2019, 18:01
Оценка:  0
Krotol2
Этот придурковатый галицай два слова не свяжет а тут озвучил.Иди ты на куй срань
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