Зеленский назначил руководителей Офиса Президента
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента и изменил должности руководящему составу АП.
Соответствующие указы появились на сайте главы государства.
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“Утвердить Положение об Офисе Президента Украины“, - говорится в указе №436/2019.
Согласно этому документу, в основные задачи Офиса входят организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом определенных Конституцией Украины полномочий.
Согласно другому указу президент освободил Андрея Богдана от должности главы АП. Следующим указом его назначили главой Офиса Президента.
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Аналогичные указы об увольнении и назначении на аналогичные должности в Офисе президента также появились для других восьми чиновников.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента. Гарант существенно сократил число сотрудников ведомства.