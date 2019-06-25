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Зеленский назначил руководителей Офиса Президента

Комментариев: 1
Президент освободил Андрея Богдана от должности главы АП.
Офис президента будет вспомогательным в деятельности президента органом
Офис президента будет вспомогательным в деятельности президента органом
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента и изменил должности руководящему составу АП.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

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“Утвердить Положение об Офисе Президента Украины“, - говорится в указе №436/2019.

Согласно этому документу, в основные задачи Офиса входят организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом определенных Конституцией Украины полномочий.

Согласно другому указу президент освободил Андрея Богдана от должности главы АП. Следующим указом его назначили главой Офиса Президента.

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Аналогичные указы об увольнении и назначении на аналогичные должности в Офисе президента также появились для других восьми чиновников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента. Гарант существенно сократил число сотрудников ведомства. 

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Теги: реформы, указ, Администрация Президента, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
pioner61    25.06.2019, 19:10
Оценка:  0
pioner61
А ві,друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь
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