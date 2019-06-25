Зеленский назначил руководителей Офиса Президента

Президент освободил Андрея Богдана от должности главы АП.

Офис президента будет вспомогательным в деятельности президента органом president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента и изменил должности руководящему составу АП.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

Читай также: "Здесь нельзя находиться, я с ума сойду": Зеленский переезжает с Банковой

“Утвердить Положение об Офисе Президента Украины“, - говорится в указе №436/2019.

Согласно этому документу, в основные задачи Офиса входят организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом определенных Конституцией Украины полномочий.

Согласно другому указу президент освободил Андрея Богдана от должности главы АП. Следующим указом его назначили главой Офиса Президента.

Читай также: У Зеленского показали ролик о реконструкции АП

Аналогичные указы об увольнении и назначении на аналогичные должности в Офисе президента также появились для других восьми чиновников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента. Гарант существенно сократил число сотрудников ведомства.