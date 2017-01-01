Гендиректор 1+1 ответил на вопрос, будет ли баллотироваться в мэры Киева
Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко, который занимает место в первой десятке списка “Слуги народа”, сегодня представил кандидатов в народные депутаты от партии во всех одномандатных округах Киева. Об этом передает Страна.
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Журналисту издания удалось пообщаться с Ткаченко касательно планов баллотироваться на пост мэра столицы. Гендиректор 1+1 так и не ответил прямо на поставленный вопрос.
Я привык переживать победы и поражения по очереди. Сейчас мы сосредоточены на парламентских выборах, - ответил Ткаченко.
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Слухи о том, что Ткаченко составит конкуренцию Виталию Кличко на выборах мэра Киева, ходят уже три месяца. Ранее он говорил о том, что его интересуют главным образом вопросы местного самоуправления и гуманитарной сферы.
К слову, Александр Ткаченко является генеральным директором телеканала 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
Напомним, СМИ выяснили, кем в Администрации президента хотят заменить Кличко на посту мэра Киева.
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