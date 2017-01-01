В АП озвучили размер первой зарплаты Зеленского

Глава государства получил первую зарплату на посту Президента Украины. В мае он заработал 12 тысяч гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае получил 12 тысяч гривен зарплаты. Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос издания Фактор.

В документе указано, что за май 2019 года Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. При этом новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а с самого оклада удержано 2481 грн обязательных сборов и налогов.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Таким образом, в мае он работал президентом лишь 11 календарных дней.

Также после вступления в должность Зеленский опубликовал новую декларацию о доходах.

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