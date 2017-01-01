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В Северодонецке мусоровоз врезался в маршрутку с людьми

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В результате инцидента у маршрутки оказались выбиты все окна и поврежден кузов с левой стороны.
Авария произошла на бульваре Дружбы Народов
Авария произошла на бульваре Дружбы Народов
Times ZT

Мусоровоз и маршрутка №110 столкнулись на бульваре Дружбы Народов в городе Северодонецк в Луганской области. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание Северодонецк Онлайн во вторник, 25 июня.

"Маршрутка остановилась на остановке, согласно высадке пассажиров. Готовясь к отправке, ее объезжал мусоровоз и, не рассчитав безопасную дистанцию, зацепил ковшом для поднятия мусорных бачков маршрутку и немного протянул ее", – говорится в сообщении.

В результате инцидента у маршрутки оказались выбиты все окна и поврежден кузов с левой стороны. Среди пострадавших – женщина, которая получила резаные раны рук от выбитого стекла.

Фото: Северодонецк Онлайн 
 

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А в городе Черноморск Одесской области пьяный киевлянин протаранил на своем автомобиле пять машин, стоявших на автостоянке.

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Теги: ДТП, авария, донбасс, Луганская область, маршрутка, Северодонецк, пострадавшие, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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