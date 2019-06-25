Порошенко напомнил о планах России захватить Украину

В последние месяцы, по словам бывшего гаранта, идет не только “мощное наступление врага на фронте, но и внутри государства“.

Бывший президент Украины Петр Порошенко напомнил о том, что на Донбассе все еще идет война, а РФ и не скрывает свои агрессивные планы.

Об этом пишет пресс-служба главы партии “Европейская солидарность“.

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Порошенко отметил, что в нашей стране нет мира и многие забыли об этом, “потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране есть война для того, чтобы сохранилась Украины“.

Экс-президент говорит, что украинские бойцы разрушили планы Путина и не допустили создания Новороссии и Малороссии, а также планам разорвать страну. Порошенко напоминает, что РФ до сих пор не изменила свои намерения относительно Украины.

Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы захватить Украину, - подчеркнул лидер “ЕС“.

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Кроме того, Порошенко отметил, что в эти дни 5 лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому удалось освободить 2/3 оккупированного Донбасса.

Политик верит, что Украина победит и именно от отношения к нашим героям зависит, будет ли существовать наша нация. А в последние месяцы, по словам бывшего гаранта, идет не только “мощное наступление врага на фронте, но и внутри государства“.

Наступление на армию - они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и давать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину, - говорит председатель “ЕС“.

Порошенко призывает всех объединится и не дать разрушить память обо всех, кто отдал свою жизнь, чтоб сохранить суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко готов приобрести телеканал Прямой.

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