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Порошенко напомнил о планах России захватить Украину

Комментариев: 4
В последние месяцы, по словам бывшего гаранта, идет не только “мощное наступление врага на фронте, но и внутри государства“.
Порошенко напомнил о планах России
Порошенко напомнил о планах России
eurosolidarity.org

Бывший президент Украины Петр Порошенко напомнил о том, что на Донбассе все еще идет война, а РФ и не скрывает свои агрессивные планы.

Об этом пишет пресс-служба главы партии “Европейская солидарность“.

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Порошенко отметил, что в нашей стране нет мира и многие забыли об этом, “потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране есть война для того, чтобы сохранилась Украины“.

Экс-президент говорит, что украинские бойцы разрушили планы Путина и не допустили создания Новороссии и Малороссии, а также планам разорвать страну. Порошенко напоминает, что РФ до сих пор не изменила свои намерения относительно Украины.

Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы захватить Украину, - подчеркнул лидер “ЕС“.

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Кроме того, Порошенко отметил, что в эти дни 5 лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому удалось освободить 2/3 оккупированного Донбасса.

Политик верит, что Украина победит и именно от отношения к нашим героям зависит, будет ли существовать наша нация. А в последние месяцы, по словам бывшего гаранта, идет не только “мощное наступление врага на фронте, но и внутри государства“.

Наступление на армию - они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и давать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину, - говорит председатель “ЕС“.

Порошенко призывает всех объединится и не дать разрушить память обо всех, кто отдал свою жизнь, чтоб сохранить суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко готов приобрести телеканал Прямой.

 

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Теги: Порошенко, Россия, война, Донбасс
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    25.06.2019, 19:50
Оценка:  0
fkrfyfan
Хряк, иди похмелись, твое мнение, как мнение алкаша из пивной
VSHIVANKA    25.06.2019, 19:45
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЗАЧЕМ РОССИИ ЧУЖОЕ ?
РОССИЯ , ПОЛЬША , РУМЫНИЯ И ВЕНГРИЯ ЗАБЕРУТ СВОИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ И ВСЁ ....
ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ НА ОСТАВШЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА , ЕСЛИ НРАВИТСЯ .....)))
Шерханчик    25.06.2019, 19:30
Оценка:  +1
Шерханчик
Оно еще хрюкает.
ira0957    25.06.2019, 19:25
Оценка:  +2
ira0957
зачем нам нищеброды?
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