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В Украине запретили книгу про викингов и игру Монополию

Комментариев: 7
Импортеры планировали завезти по пять тысяч экземпляров этих двух изданий из России.
Список запрещенных книг постепенно расширяется
Список запрещенных книг постепенно расширяется

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну из РФ еще двух книг из-за пропаганды государства-агрессора.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения в Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию", в которой рекламируется издание, не разрешенное ранее к ввозу в Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора.

Также не будет ввезена в Украину с целью распространения книга Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241".

"Несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства", - утверждают в Госкомтелерадио.

Отмечается, что импортеры были намерены завезти по 5 тысяч экземпляров этих двух изданий.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 213 изданий.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 420 тысяч экземпляров изданий антиукраинского характера.

В марте стало известно, что в Украину запретили ввоз 17 книг из РФ, среди них – роман Мастер и Маргарита, выпущенный издательством Азбука-Аттикус.

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Теги: Россия, пропаганда, запрет, книги, Госкомтелерадио
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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fkrfyfan    25.06.2019, 19:37
Оценка:  +1
fkrfyfan
Этот комитет из одних закомплексованых нациков-дебилов
ira0957    25.06.2019, 19:26
Оценка:  +2
ira0957
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
pandoreliz    25.06.2019, 19:02
Оценка:  +4
pandoreliz
Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, - и что тут неправильно? Когда появилось слово украина, а тем-более государство Украина?
Л_о_л_а    25.06.2019, 19:02
Оценка:  +5
Л_о_л_а
зачем рагулям книги? им уже и образование домашнее вводят. Новое поколение рагулей-активистов и читать не будет уметь
pandoreliz    25.06.2019, 19:04
Оценка:  +5
pandoreliz
А зачем учить и учиться. Что "бай "сказал,то и правильно. Сказал скакать и скачут и т.д
ira0957    25.06.2019, 18:44
Оценка:  -1
ira0957
собственно, страна-агрессор - это украина
Woodbrother    25.06.2019, 18:53
Оценка:  -4
Woodbrother
Опять вам на москве медведь на голову нагадил
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