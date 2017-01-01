На Закарпатье загорелась гостиница с воспитанниками ДЮСШ

Пожар уничтожил кровлю и мансардный этаж отеля, а также мебель, бытовую технику и личные вещи гостей.

В Закарпатской области произошел пожар в отеле, где отдыхали 77 детей. Жертв удалось избежать, сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС.

Пожар в отельно-ресторанном комплексе Кострино начался утром 25 июня. Сюда на отдых приехали воспитанники детско-юношеской спортивной школы (77 детей и 6 сопровождающих). Дым заметил один из тренеров, когда вел спортсменов на зарядку.

Тренер сообщил о пожаре сотрудникам отеля и присоединился к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения.

На место ЧП выехали две бригади спасателей, огонь удалось локализовать только через два часа на площади около 500 кв.м. Полностью ликвидировать огонь удалось только к 11 часам дня.

Пожар уничтожил кровлю и мансардный этаж отеля, а также мебель, бытовую технику и личные вещи гостей. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания установит следствие.

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