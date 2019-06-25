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Климкин сообщил, что Украина отозвала посла из ПАСЕ

Комментариев: 1
Министр указывает, что проблема состоит не в том, что Россию вернула в ПАСЕ, а в том, что “это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ“.
Климкин сообщил, что Украина отозвала посла из ПАСЕ
Климкин сообщил, что Украина отозвала посла из ПАСЕ
facebook.com/pavloklimkin.ua

В МИД Украины решили отозвать посла при Парламентской ассамблее Совета Европы Дмитрия Кулебу.

Об этом написал глава МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook.

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Климкин поблагодарил украинскую делегацию, которая “выложилась по полной“.

Кроме того, министр указывает, что проблема состоит не в том, что Россию вернула в ПАСЕ, а в том, что “это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ“.

Он говорит, что ПАСЕ утратил доверие Украины, когда вернул Россию в состав.

Из лидера усилий по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе, - пишет Климкин.

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Именно по этим причинам Киев и решил отозвать посла Украины при Совете Европы.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предложила ответить Совету Европы на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ, отозвав приглашение на парламентские  выборы.

 

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Теги: ПАСЕ, посол, Климкин, Украина, РФ
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    25.06.2019, 19:49
Оценка:  0
fkrfyfan
Да ПАСЕ как то на"рать на нишую попрошайку украину
ira0957    25.06.2019, 19:29
Оценка:  +1
ira0957
"ПАСЕ утратил доверие Украины, когда вернул Россию в состав" - это же надо, утратил доверие! ))
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