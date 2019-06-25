Министр указывает, что проблема состоит не в том, что Россию вернула в ПАСЕ, а в том, что “это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ“.

Климкин сообщил, что Украина отозвала посла из ПАСЕ facebook.com/pavloklimkin.ua

В МИД Украины решили отозвать посла при Парламентской ассамблее Совета Европы Дмитрия Кулебу.

Об этом написал глава МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook.

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Климкин поблагодарил украинскую делегацию, которая “выложилась по полной“.

Кроме того, министр указывает, что проблема состоит не в том, что Россию вернула в ПАСЕ, а в том, что “это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ“.

Он говорит, что ПАСЕ утратил доверие Украины, когда вернул Россию в состав.

Из лидера усилий по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе, - пишет Климкин.

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Именно по этим причинам Киев и решил отозвать посла Украины при Совете Европы.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предложила ответить Совету Европы на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ, отозвав приглашение на парламентские выборы.

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