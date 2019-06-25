Климкин сообщил, что Украина отозвала посла из ПАСЕ
В МИД Украины решили отозвать посла при Парламентской ассамблее Совета Европы Дмитрия Кулебу.
Об этом написал глава МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook.
Читай также: Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум
Климкин поблагодарил украинскую делегацию, которая “выложилась по полной“.
Кроме того, министр указывает, что проблема состоит не в том, что Россию вернула в ПАСЕ, а в том, что “это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ“.
Он говорит, что ПАСЕ утратил доверие Украины, когда вернул Россию в состав.
Из лидера усилий по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе, - пишет Климкин.
Читай также: В РФ намерены разъяснять Западу “ситуацию с Крымом“
Именно по этим причинам Киев и решил отозвать посла Украины при Совете Европы.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предложила ответить Совету Европы на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ, отозвав приглашение на парламентские выборы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.