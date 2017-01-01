Прокуроры просят для Труханова 12 лет тюрьмы

Его сообщникам прокуратура САП просит дать от 7 до 11 лет лишения свободы. Их обвиняют в отмывании денег через продажу завода Краян в Одессе.

В рамках дела завода Краян прокуроры просят суд приговорить мэра Одессы Геннадия Труханова к 12 годам лишения свободы, а его сообщникам дать от 7 до 11. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель ОО Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам Шабунина, прокуроры САП также попросили Малиновский райсуд Одессы, в котором слушается это дело, конфисковать 92 миллиона гривен в бюджет Одессы, а здания завода Краян вернуть владельцу.

Заместителя Труханова Павла Вугельмана прокуроры просят приговорить к 10 годам тюрьмы.

"Также прокуроры просят запретить им занимать должности в органах госвласти и конфискацию имущества", - добавил Шабунин.

Активист также добавил, что 10 лет обвинение попросило для директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора, его заместителя Владимира Радионова и директора ООО Девелопмент Элит Петра Загордиенко.

Для Галины Богдановой, которая оценивала Краян, прокуроры САП просят 7 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Игорю Кравченко, который приобрел здания завода Краян по 4,3 миллиона гривен, прокуроры САП просят 11 лет заключения.

Прокуроры просили суд взять под стражу всех подозреваемых сразу после приговора.

Напомним, что НАБУ также обвинило мэра Одессы в сокрытии имущества на 50 миллионов гривен, которое он должен был отобразить в декларации о доходах. Тогда сообщалось, что городской голова "забыл" задекларировать квартиры, автомобили, дачу и множество другого ценного имущества.

В июле 2018 года Труханов подал на Украину иск в Европейский суд по правам человека из-за его задержания детективами Национального антикоррупционного бюро.