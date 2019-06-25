Киев готовит ответ на решение ПАСЕ - посол

Постпред Украины при Совете Европы заявил, что ответные действия должны быть взвешенными и циничными.

Украина должна ответить комплексом конкретных действий на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Об этом во вторник, 25 июня, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"У меня есть много историй о ПАСЕ… Но главное - будущее. Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", - написал Кулеба.

По словам постпреда, в Киеве, куда он сегодня был отозван министром иностранных дел Павлом Климкиным, он будет заниматься "финализацией плана дальнейших действий".

Кулеба отметил, что вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы является беспрецедентным.

"Такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал", - сказал он.

В то время он отметил, что украинские дипломаты намерены бороться до конца.

"Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными: опираемся на реальность; нас бьют - мы бьем; играем до конца", - резюмировал Кулеба.

Ранее Климкин отозвал Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. Также Климкин выразил благодарность украинской делегации в ПАСЕ за то, что они "выложились по полной".

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

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