Конституционный суд удовлетворил жалобу Савченко

Решение касается части 5 статьи 176 УКУ, по которой Савченко когда-то арестовали.

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу Надежды Савченко и признал неконституционным положения Уголовного процессуального кодекса, по которому нардепа арестовали.

Об этом пишет “Украинская правда“.

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Решение приняли сегодня, 25 июня. “За“ проголосовали 10 судей.

Решение касается части 5 статьи 176 УКУ, по которой Савченко когда-то арестовали. Так, данная статья предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может быть более “мягкого“ обвинения кроме, как держания под стражей. Эту норму суд отменил.

Ранее сообщалось, что народный депутат Надежда Савченко хочет, чтобы ГБР открыло дело против судей Конституционного суда, которые рассматривают роспуск Верховной Рады. Савченко утверждает, что судьи КС получили неправомерную выгоду в деле о конституционности роспуска парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Конкретных фамилий и фактов Савченко не указывает.

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Кроме того, Савченко заявила, что Украина может потерять оккупированный Донбасс, если примет решение войти в Европейский союз или НАТО. Савченко считает, что конфликт на Донбассе усугубился до такой степени, что будет либо третья мировая война, либо все-таки мир“. Она отметила, что для установления мира необходим внеблоковый статус, а вступление в НАТО опасно.

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