В Харькове педофила-рецидивиста посадили на четыре года
Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор 55-летнему мужчине, обвиненному в развращении несовершеннолетних. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчину признали виновным и приговори к четырем годам лишения свободы.
По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина приставал к детям около школы и делал им неприличные предложения. В двух случаях мужчина показал подросткам свой половой орган. Дети сообщили об этом сотрудникам школы, которые, в свою очередь, обратились в полицию.
В прокуратуре отметили, что мужчина ранее уже был судим за развращение своего ребенка. Он отбыл наказание с 2012 по 2017 год.
Новый приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования.
Сегодня сообщалось, что в Одессе заметили мужчину, который пристает к детям с неприличными разговорами, предлагает подарки, чтобы они с ним отлучились.
Напомним, петиция к Раде о реестре педофилов набрала 25 тысяч голосов.
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