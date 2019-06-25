В Харькове педофила-рецидивиста посадили на четыре года

Мужчина приставал к детям возле школы и делал им неприличные предложения, пока те не пожаловались учителям.

Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор 55-летнему мужчине, обвиненному в развращении несовершеннолетних. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным и приговори к четырем годам лишения свободы.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина приставал к детям около школы и делал им неприличные предложения. В двух случаях мужчина показал подросткам свой половой орган. Дети сообщили об этом сотрудникам школы, которые, в свою очередь, обратились в полицию.

В прокуратуре отметили, что мужчина ранее уже был судим за развращение своего ребенка. Он отбыл наказание с 2012 по 2017 год.

Новый приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования.

Сегодня сообщалось, что в Одессе заметили мужчину, который пристает к детям с неприличными разговорами, предлагает подарки, чтобы они с ним отлучились.

Напомним, петиция к Раде о реестре педофилов набрала 25 тысяч голосов.

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