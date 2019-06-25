Климкин отметил, что решение “назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине“.

Климкин рассказал, кто виноват в том, что Россию вернули в ПАСЕ facebook.com/pavloklimkin.ua

Глава МИД Павел Климкин рассказал, кто виноват в возвращении Российской Федерации в ПАСЕ. Он указал, что решение принималось еще задолго до президентства Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал “Европейской правде“.

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Климкин отметил, что решение “назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине“. Тут, по словам министра, дело не в Порошенко, или Зеленском, а это “наша общая проблема“.

Глава МИД говорит, что нужно быть готовым смотреть в глаза таким вызовам.

И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями? У нас традиционно сначала должны решить, кто виноват, а потом - что делать, - подчеркивает Климкин.

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Кроме того, министр добавил, что факт того, что Украина остановила работу в ПАСЕ в знак протеста является абсолютно логичным решением.

Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям, - подчеркнул Климкин.

Ранее стало известно, что в МИД Украины решили отозвать посла при Парламентской ассамблее Совета Европы Дмитрия Кулебу.

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