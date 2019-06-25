Парламентские выборы-2019. Что нужно знать

В Украине 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Они пройдут по смешанной избирательной системе - половину депутатов выберут по партийным спискам, половину по мажоритарным округам.

Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Депутаты оспорили это решение в Конституционном суде, но суд подтвердил законность действий президента.

Так что 21 июля идем голосовать.

Главные даты

Документы для регистрации в ЦИК партии могут подавать до 20 июня.

25 июня - последний день регистрации ЦИК кандидатов в депутаты Верховной Рады.

26 июня должна состояться жеребьевка и определение номеров партий в избирательном бюллетене. После этого утвердят форму и цвет бюллетеней.

В мажоритарных округах кандидаты расположены по алфавиту.

До 8 июля партии и кандидаты еще могут обратиться в ЦИК и сняться с выборов.

15 июля – последний день для смены места голосования.

18 июля – последний день обнародования политических рейтингов

Голосование состоится 21 июля, а его результаты ЦИК должна установить до 5 августа включительно.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - это 9 сентября 2019 года.

Как пройдут выборы

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 225 депутатов изберут по партийным спискам, 199 депутатов - в мажоритарных округах. Почему по мажоритарке 199, а не 225 – в оккупированном Крыму и части территории Донецкой и Луганской областей выборы не состоятся.

Кандидатами в округах могут быть как представители партий, так и самовыдвиженцы.

Как изменить место голосования

Место голосования можно будет изменить, как и на президентских выборах.

Начиная с 24 мая и до 15 июля включительно, граждане Украины, которые в день выборов будут находиться не по месту официального избирательного адреса, могут подать заявление в отдел ведения реестра избирателей.

Особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только бюллетень по партийным спискам.

Оба бюллетени - и по мажоритарному кандидата, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах “родного” округа.

Рейтинги

Опрос Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг, проведенный с 13 по 21 июня 2019 года.

Слуга народа - 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Оппозиционная платформа - За життя - 12,1%.

Батькивщина - 8,8%.

Европейская Солидарность - 8,4%.

Голос - 6,8%.

Близки к 5%-ному барьеру Гражданская позиция - 4,5% и Сила и честь - 4,4%.