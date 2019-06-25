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Конфликт в ПАСЕ. Реакция в Украине и мире

Комментариев: 13
Украина отзывает своего представителя при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в Киев, в столице Украины пикетируют посольства стран, снявших санкции с России в ПАСЕ.
Протесты против решения ПАСЕ в Киеве
Протесты против решения ПАСЕ в Киеве
УП

В Парламентской ассамблеи Совета Европы “большая зрада”. Российскую делегацию вернули в ПАСЕ, несмотря на то, что она не выполнила ни одного требования из-за которого на нее собственно и накладывались санкции.

Украина возмущена, рядовые украинцы возмущены еще больше, мировая пресса тоже недоумевает.

Корреспондент.net собрал реакцию на резонансные события.

Что произошло

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Протесты украинской делегации не помогли.

МИД отозвал посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу из Страсбурга.

Также украинская делегация в ПАСЕ предлагает Верховной Раде срочно рассмотреть приостановление участия Украины в ассамблее.

Пикеты в Киеве

В Киеве пикетируют посольства стран, поддержавших решение о возвращении представителей РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Акцию в 18:00 у посольства Австрии анонсировали в Facebook под названием "Нет возврату России в ПАСЕ! Пикет посольств стран-союзников РФ". Далее акция должна обойти еще несколько посольств.

Маршрут протестной акции

Кроме посольства Австрии, пикеты пройдут под посольствами Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словакии, Франции, Финляндии, Нидерландов и под офисом Совета Европы.

"Берите с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически забрасываем каждое посольство", - посоветовали активисты всем желающим принять участие в акции.

Что пишут в западных СМИ

Совет Европы готовится к "коллективному суициду", пишет французская Le Monde.

Возвращаю делегацию России в организацию, ПАСЕ отказывается от своих принципов, считает французский историк Антуан Аржаковский.

"Европа потакает России, не усвоив уроки 1938", вспоминает он ситуацию перед Второй мировой войной.

"Ленин был прав. Из-за какой-то краткосрочной выгоды, западные капиталисты готовы продать даже веревку, на которой их повесят", - заключает автор.

Совет Европы, основанный для защиты прав человека, может быть подавлен политической борьбой, пишет британская Financial Times.

На 70-й годовщины организации в мае президент Финляндии Саули Нинис предупредил, что Совет Европы сейчас "проходит через свой крупнейший политический, экономический и институциональный кризис".

Реакция соцсетей

Украинцы обсуждают ситуацию в ПАСЕ в социальных сетях.

Одни винят во всем Зеленского.

 

Другие утверждают, что при Порошенко голосование в ПАСЕ было бы таким же.

Также есть мнение, что Европа устала от Украины и ее проблем.

Еще украинцы активно подсчитывают “друзей” и “врагов” среди иностранных государств.

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Теги: Украина-Россия, ПАСЕ, Порошенко, Резолюция ПАСЕ, Владимир Зеленский, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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Vasya_iz_Ivanovo    25.06.2019, 22:22
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Украинцы, а вы не пробовали жить мирно со своими соседями, не гнобить национальные меньшинства коих больше половины, заниматься своей экономикой и богатеть, богатеть, у вас же для этого все условия есть?
П    25.06.2019, 22:31
Оценка:  0
П
А вы не пробовали не лезть куда вас не просят?
Vasya_iz_Ivanovo    25.06.2019, 22:56
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
До того как вы не провазглосили курс в НАТО (стать соучастником уничтожения России и Убийства десятков, а может и больше Россиян) не лезли.
Boxerogos    25.06.2019, 22:15
Оценка:  -2
Boxerogos
Боже,как же страшна эта буря в стакане мочи!Ничего не решающие упоротые клоуны из числа нашей делегации ПАСЕ возмущены и от бессилия писаются кипятком,проплаченые этими клоунами"нерабы"возмуще ны и за 500 гривен пикетируют посольства,вереща от радости что им будет за что опохмелиться...В общем,всеобщ
Boxerogos    25.06.2019, 22:16
Оценка:  -2
Boxerogos
ий караул и кошмар одновременно!Но главное не отчаиваться!Дальше будет ещё веселее!))))))))))))))))))
П    25.06.2019, 22:29
Оценка:  -1
П
Лапоть ты дырявый, до тебя ни когда не дойдет, что иметь и отстаивать свою позицию можно бесплатно. Ты бесплатно только в рот берешь.
Boxerogos    25.06.2019, 22:32
Оценка:  -1
Boxerogos
Педрилка Плюгавая,бесплатно только твоя мама давала всем желающим.Ну Почти бесплатно.За бутылку Пыва!))))))))))))))))
П    25.06.2019, 22:53
Оценка:  -1
П
Полотенце ты вафельное, тебя на вторую смену оставили?
П    25.06.2019, 22:09
Оценка:  -1
П
По поводу Германии - не удивило. Там давние родственные связи. Но Голландия? Россияне убили несколько сотен их граждан... Добро побеждает зло, а бабло побеждает все.
Boxerogos    25.06.2019, 22:18
Оценка:  -3
Boxerogos
Кто установил что этих людей убили россияне?Бигмировский клоунобот-Педepacт?)))))))))))) )))))
П    25.06.2019, 22:25
Оценка:  -1
П
Клоунобот-педераст это твой мама.
Boxerogos    25.06.2019, 22:29
Оценка:  -1
Boxerogos
Ну,ну,ну!!!Не скромничай,"евроинтегриров анный"!Попрыгай,Попукай,По спи и тебя Попустит,Педрилка ты Пассивная!)))))))))))))))
П    25.06.2019, 22:35
Оценка:  -1
П
Меня то пропустит, а тебя глиномеса-задрота никогда. В выгребной яме тебе всю твою скудную жизнь придется провести.
Boxerogos    25.06.2019, 22:39
Оценка:  -1
Boxerogos
То,что тебя"пропустят" твои трахари по кругу,никто и не сомневается.Твой усопший трахарь,которого"растрилял и в Данбаси расийскии афицери"всё-равно ничего не узнает.)))))))))))))))))
П    25.06.2019, 22:50
Оценка:  -1
П
Чмо ты опущенное, ты даже спать не идёшь пока тебя не отhуесосят.
ВыВсеВрети    25.06.2019, 22:55
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!!!....)))))))))
Boxerogos    25.06.2019, 22:54
Оценка:  0
Boxerogos
Пидовочка,был бы я твоей ориентации,я был бы рад чтобы ты мне отхуecocила.Но у меня традиционная ориентация,гетеросексуальная.По этому,снова мимо.)))))))))))))))))
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