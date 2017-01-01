Под Хмельницким шесть человек пострадали в ДТП
На автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек, сообщает управление ГСЧС в Хмельницкой области во вторник, 25 июня.
С помощью гидравлического инструмента бойцы ГСЧС разрезали металлические конструкции искореженного автомобиля ВАЗ и помогли двум пострадавшим выбраться из легковушки, – говорится в сообщении.
Всех шестерых пострадавших с травмами различной степени тяжести каретой скорой отправили в Хмельницкую областную больницу.
Cмотрите фотогалерею: Под Хмельницким шесть человек пострадали в ДТП
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