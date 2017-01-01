У киевлянина конфисковали яхту за неуплату алиментов

В ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства пойдут на ликвидацию долгов.

В столице из-за неуплаты алиментов у мужчины конфисковали яхту minjust.gov.ua

В Киеве из-за неуплаты алиментов у мужчины конфисковали яхту.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

В сообщении говорится, что из-за больших долгов по выплате алиментов продолжают арестовывать имущество должников.

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“Государственные исполнители Киева наложили арест на яхту за неуплату ее владельцем алиментов собственному ребенку. Мужчина задолжал своему сыну 123 тысячи 475 грн алиментов. Также взысканию подлежал штраф в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 тысяч грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тысяч гривен», - отметил Петренко.

По его словам, в ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства пойдут на ликвидацию долгов.

В ближайшее время яхту передадут на реализацию minjust.gov.ua

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов с начала 2019 года получило 24,9 млн гривен от реализации арестованного имущества.

Как сообщалось 5 июня, #ЧужихДетейНеБывает: Минюст стянул с неплательщиков алиментов 7 млрд грн.