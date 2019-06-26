В Харькове на проспекте, которому вернули имя Жукова, меняют таблички

Люди, которые ночью меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.

В Харькове на проспекте Григоренко неизвестные лица заменяли таблички с названием улицы на "проспект маршала Жукова". Об этом сообщает UA:Харьков.

"Новые-старые" таблички уже установили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Как рассказал местный житель Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что к его соседям пытаются проникнуть неизвестные.

"Возле дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и уехали. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? ... ", - рассказал Тимохин.

На место вызвали полицию. Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до утра.

Напомним, что 19 июня харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.

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