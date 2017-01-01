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Зеленский предложил владельцу Viber должность в Украине

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Глава государства предложил Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета.
В ходе встречи в АП
В ходе встречи в АП
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи 25 июня с Хироши Микитани, учредителем японской компании Rakuten - владельца сервиса Viber, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине - расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten и выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Зеленского, Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента Государство в смартфоне и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.

Напомним, Зеленский назначил нового замглавы АП вместо Зеркаль. Елена Зеркаль окончательно отказалась от работы в Администрации президента, предпочтя нынешнюю должность в МИДе.

 

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Теги: инвестиции, инвестиции в украину, должность, Владимир Зеленский, Viber
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Источник: korrespondent.net

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