Итоги 25 июня: Конфликт в ПАСЕ и тысяча гривен

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина возмущена возвращением России в ПАСЕ, Нацбанк вводит в обращение банкноту в 1000 гривен. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина отзывает посла при Совете Европы

Министерство иностранных дел Украины отзывает посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Об этом сообщает Павел Климкин в Facebook.

По словам главы МИД Украины, он благодарен украинской парламентской делегации, которая “выложилась по полной“. Однако, он не собирается подталкивать парламентариев к принятию решений о формате их участия в ПАСЕ.

“Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям“, - заявил Климкин.

Зеленский назначил руководство Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента Украины и изменил должности руководящему составу Администрации Президента. Соответствующие указы опубликованы во вторник, 25 июня, на сайте главы государства.

“Утвердить Положение об Офисе Президента Украины“, - говорится в указе №436/2019.

Суд Австрии разрешил экстрадировать Фирташа в США

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Таким образом, он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха.

Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум

Российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, если в среду, 26 июня на голосовании о ее полномочиях будет принято решение в какой-либо форме ограничить ее права. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

“В 4-5 часов по Страсбургу у нас уже будет результат. Мы тогда и примем участие в выборах генсека Совета Европы, тогда мы остаемся в Страсбурге... Если микроскопическая санкция будет применена, мы работать на этой площадке не будем“, - сказал он.

В Украине вводят банкноту номиналом 1000 гривен

Национальный банк Украины с 25 октября текущего года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала - 1000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Так, на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. “Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году“, - сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал во вторник, 25 июня, на своей странице в Twitter.

“Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила будет означать уничтожение“, - заявил он.

В Киеве пикетировали 10 посольств

В Киеве во вторник, 25 июня, пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Участники собрались в 18:00 возле посольства Австрии в Украине.

Маршрут протеста был следующий: Посольство Австрии, Посольство Германии, Посольство Армении, Посольство Норвегии, Посольство Италии, Посольство Словакии, Посольство Франции, Посольство Финляндии, Посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.