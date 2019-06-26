На Майдане установили "Железный трон Востока": Сделан из обломков снарядов
Вес объекта – более 600 кг.
На Майдане Независимости в Киеве установили арт-объект “Железный трон Востока“.
Об этом сообщает 25 июня Ukrinform TV в YouTube.
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Его создал в 2016 году волонтер Денис Буштец вблизи Донецка. В инсталляцию вошли обломки активной брони танка, части подбитой военной техники, пулеметные ленты, снаряды, канистры и солдатские фляги. Вес объекта – более 600 кг.
Как сообщалось 28 мая, в Киеве появился очередной необычный арт-объект.