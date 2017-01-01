Без осадков: В Украину вернулась летняя жара

Синоптики обещают максимум тепла.

Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается жаркий летний день без ощутимых осадков. Практически во всех регионах украинцы смогут ощутить жаркое лето. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины тепло и без осадков. На термометре +29…+32 градуса по Цельсию.

На востоке страны сегодня также тепло и жарко. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется от +28 до +31 градуса по Цельсию.

Аналогичная ситуация на юге Украины. Особенно жарко будет в прибрежных районах.

В северных регионах сегодня также тепло и солнечно. На улице синоптики прогнозируют +28…+30 градусов по Цельсию.

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В Центральной Украине без осадков. Воздух прогреется сегодня в пределах +28…+32 градуса по Цельсию.

В Киеве осадков не прогнозируют. На термометре +28…+30 градусов.

Напомним, шквальный ветер и ливень сорвали выпускной бал в Одесской области. В связи с плохими погодными условиями праздник перенесли на завтра, 26 июня.