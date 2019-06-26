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Брат Медведчука баллотируется по округу в Луганской области

Комментариев: 3
Сергей Медведчук выявил желание стать частью парламента по одному из луганских округов.
Путин и его украинский кум Медведчук
Путин и его украинский кум Медведчук
EPA/UPG

Брат одиозного украинского политика, а по совместительству кума Путина Виктора Медведчука Сергей будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу №105, который находится в Луганской области.

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ЦИК уже зарегистрировала его кандидатуру, сообщили на сайте ведомства.

Сергей Медведчук баллотируется от Оппозиционной платформы - За жизнь. К слову, округ №105 включает в себя прифронтовой город Счастье и часть Новоайдарского района. Всего в этом округе зарегистрировалось 28 кандидатов в народные депутаты от разных политических сил.

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Напомним, в Николаеве партии Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одному адресу. Находятся партии в одном офисе и по одному адресу.

 

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Теги: Сергей Медведчук, Виктор Медведчук, выборы, парламент
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Комментариев (3)
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Letohradek    26.06.2019, 10:27
Оценка:  0
Letohradek
Мертвечуков - в морг!
ВАТА_FUCK    26.06.2019, 09:54
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
В топку!
PINKIPAU    26.06.2019, 09:52
Оценка:  0
PINKIPAU
Лезет нечисть изо всех щелей.
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