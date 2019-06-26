Брат Медведчука баллотируется по округу в Луганской области
Брат одиозного украинского политика, а по совместительству кума Путина Виктора Медведчука Сергей будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу №105, который находится в Луганской области.
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ЦИК уже зарегистрировала его кандидатуру, сообщили на сайте ведомства.
Сергей Медведчук баллотируется от Оппозиционной платформы - За жизнь. К слову, округ №105 включает в себя прифронтовой город Счастье и часть Новоайдарского района. Всего в этом округе зарегистрировалось 28 кандидатов в народные депутаты от разных политических сил.
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Напомним, в Николаеве партии Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одному адресу. Находятся партии в одном офисе и по одному адресу.
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