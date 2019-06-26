“Офицеры, россияне!”: Известно, кто включил Газманова на выпуске нацгвардейцев

Продолжается служебная проверка, но некоторые факты уже известны.

В Нацгвардии продолжается служебная проверка касательно скандального выпускного офицеров Академии Нацгвардии Украины. Некоторые факты командующий Нацгвардии Украины Николай Балан рассказал изданию Главное.

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Предварительно удалось установить, что песню Газманова “Офицеры,россияне!” поставил ди-джей заведения, в котором праздновали выпуск нацгвардейцы. Однако старший офицер группы попросил ее выключить. В Нацгвардии уверяют, что такая ситуация возникла впервые и ждут результатов служебной проверки.

Сергей Соколовский, начальник Национальной академии НГУ, сообщил журналистам, что обязательно будут наказаны виновные лица.

По результатам служебной проверки будут наказаны, прежде всего, те офицеры, которые отвечали за порядок, который должен быть в данном заведении. И это наука на будущее для других выпускников, курсантов, офицеров. Что имеем, то имеем на сегодняшний день. Негативно отношусь однозначно. Не только я, но и остальные офицеры и служащие, - отметил Соколовский.

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К слову, Олег Газманов неоднократно выступал на оккупированных территориях и входит в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Напомним, на выпускном лейтенант НГУ танцевал под Газманова. Пользователи в соцсети активно комментируют инцидент.