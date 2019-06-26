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“Офицеры, россияне!”: Известно, кто включил Газманова на выпуске нацгвардейцев

Комментариев: 8
Продолжается служебная проверка, но некоторые факты уже известны.
Песню на выпуске включили случайно
Песню на выпуске включили случайно
соцсети

В Нацгвардии продолжается служебная проверка касательно скандального выпускного офицеров Академии Нацгвардии Украины. Некоторые факты командующий Нацгвардии Украины Николай Балан рассказал изданию Главное.

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Предварительно удалось установить, что песню Газманова “Офицеры,россияне!” поставил ди-джей заведения, в котором праздновали выпуск нацгвардейцы. Однако старший офицер группы попросил ее выключить. В Нацгвардии уверяют, что такая ситуация возникла впервые и ждут результатов служебной проверки.

Сергей Соколовский, начальник Национальной академии НГУ, сообщил журналистам, что обязательно будут наказаны виновные лица.

По результатам служебной проверки будут наказаны, прежде всего, те офицеры, которые отвечали за порядок, который должен быть в данном заведении. И это наука на будущее для других выпускников, курсантов, офицеров. Что имеем, то имеем на сегодняшний день. Негативно отношусь однозначно. Не только я, но и остальные офицеры и служащие, - отметил Соколовский.

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К слову, Олег Газманов неоднократно выступал на оккупированных территориях и входит в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Напомним, на выпускном лейтенант НГУ танцевал под Газманова. Пользователи в соцсети активно комментируют инцидент.

 

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Теги: выпуск, Газманов, "офицеры", песня, расследование
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Комментариев (9)
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dinops    26.06.2019, 11:08
Оценка:  0
dinops
Да уж, а ведь кто то за распутывание этого "громкого" дела ещё и зарплату получит....Берия в аду сидит и улыбается
ira0957    26.06.2019, 10:50
Оценка:  0
ira0957
ой, млять, "преступление"
Людмил_А    26.06.2019, 10:45
Оценка:  +2
Людмил_А
теперь на выпускном будут ставить "Пливе кача"...
КимЧенПых    26.06.2019, 10:44
Оценка:  +2
КимЧенПых
ахахаха
nfhvyt    26.06.2019, 10:28
Оценка:  +4
nfhvyt
Дебилам совсем заняться нечем, шоколадное позорище продолжается ))))))
Legkaya_Lisa    26.06.2019, 10:35
Оценка:  -5
Legkaya_Lisa
Вы слова песни знаете? Какое отношение текст песни именеет к украинским офицерам?
ira0957    26.06.2019, 10:51
Оценка:  +2
ira0957
Legkaya_Lisa а какая песня вообще имеет отношение к "украинским офицерам"?
Legkaya_Lisa    26.06.2019, 10:53
Оценка:  -1
Legkaya_Lisa
Ну точно не песня, в которой поётся про иностранных офицеров.
Людмил_А    26.06.2019, 10:53
Оценка:  0
Людмил_А
"Нормальные херои всегда идут в обход" - хоть и на русском, но о хероях УПЫ.
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