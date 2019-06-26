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В Василькове бойцовский пес сорвался с цепи и растерзал пенсионерку

Комментариев: 2
Женщина госпитализирована.
Сейчас пес находится под строгим надзором его передвижение ограниченно
Сейчас пес находится под строгим надзором его передвижение ограниченно
kv.npu.gov.ua

В Киевской области во вторник, 25 июня, собака бойцовской породы напала на пенсионерку и сильно искусала ее.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

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Инцидент случился в городе Васильков. 77-летняя женщина шла по одной из улиц города. В это время пес, который был на привязи в одном из дворов, сорвался с цепи и перепрыгнул через забор. Он накинулся на пенсионерку и искусал ее.

Прохожие вызвали пострадавшей скорую. Ее госпитализировали с закрытым переломом левого плеча и множественными кусаными ранами верхних и нижних конечностей. Собака сейчас находится под строгим надзором и ограниченным передвижением.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Начато досудебное расследование.

Как сообщалось 18 июня, под Полтавой питбуль покусал девятилетнюю девочку.

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Теги: пес, собака, животное, искусал
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Комментариев (2)
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atos    26.06.2019, 10:51
Оценка:  -2
atos
Хули той пенсионерки, отработанный утиль)
Al2005ex1    26.06.2019, 10:40
Оценка:  -1
Al2005ex1
Наверное псу назначат домашний арест.
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