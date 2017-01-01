Под Киевом пьяный мужчина напал с топором на полицейского

Нападавший мужчина задержан.

Мужчина набросился с топором на полицейского kv.npu.gov.ua

В Киевской области выпивший мужчина набросился с топором на полицейского охраны, нападавшего задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Жительница города Василькова около 20 часов накануне сообщила правоохранителям об угрозах соседа. На место выехала полиция.

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“Правоохранителей встретил хозяин с топором в руках и набросился на правоохранителей. Чтобы выпивший мужчина не наделал беды, сотрудники полиции применили меры физического воздействия и задержали нападавшего. Установлено, что содержание алкоголя в крови мужчины составляло 1,6 промилле“, - указали в полиции.

Как отмечается, в настоящее время 26-летний молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

“В результате нападения старший сержант полиции получил повреждения левой руки“, - добавили в полиции.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, среди них - топор. Полицейские выясняют причины агрессивного поведения мужчины.

Как сообщалось, также в мае под Киевом мужчина пытался ударить топором полицейского.