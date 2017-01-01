Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черкасской области 59-летний мужчина пытался изнасиловать ребенка

Комментариев: 0
Девочку спас ее младший брат.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Инцидент случился вчера, 25 июня. 10-летняя девочка с младшим братом приехала в гости к бабушке. Неожиданно на нее напал 59-летний сожитель бабушки. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Читай также: В Одессе заметили мужчину, который пристает к детям - СМИ

Предварительно удалось установить, что дети игрались в доме. Бабушка в то время работала в огороде. Также в доме находился 59-летний преступник. Он завел 10-летнюю девочку в спальню, а ее младшего брата выставил из дома. 

Читай также: Петиция к Раде о реестре педофилов набрала 25 тысяч голосов

Педофил раздел девочку и бросил на кровать. Ребенок просил не прикасаться к ней, но злоумышленник не останавливался. В последний момент младший брат девочки начал громко плакать и звать на помощь. Крики услышала бабушка. Она ворвалась в дом и застала преступника на горячем. К счастью, он не успел изнасиловать ребенка. 

На данный момент педофил находится в полиции. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Киеве бездомный пытался изнасиловать спящую на траве женщину. Мужчина снял с потерпевшей штаны и пытался совершить половой акт, когда неожиданно женщина проснулась.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: педофил, изнасилование, ребенок, насилие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь