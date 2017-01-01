В Черкасской области 59-летний мужчина пытался изнасиловать ребенка

Девочку спас ее младший брат.

Инцидент случился вчера, 25 июня. 10-летняя девочка с младшим братом приехала в гости к бабушке. Неожиданно на нее напал 59-летний сожитель бабушки. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Предварительно удалось установить, что дети игрались в доме. Бабушка в то время работала в огороде. Также в доме находился 59-летний преступник. Он завел 10-летнюю девочку в спальню, а ее младшего брата выставил из дома.

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Педофил раздел девочку и бросил на кровать. Ребенок просил не прикасаться к ней, но злоумышленник не останавливался. В последний момент младший брат девочки начал громко плакать и звать на помощь. Крики услышала бабушка. Она ворвалась в дом и застала преступника на горячем. К счастью, он не успел изнасиловать ребенка.

На данный момент педофил находится в полиции. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Киеве бездомный пытался изнасиловать спящую на траве женщину. Мужчина снял с потерпевшей штаны и пытался совершить половой акт, когда неожиданно женщина проснулась.