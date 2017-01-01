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В аквапарке Ужгорода погиб ребенок

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Мальчику было семь лет. Он отдыхал в аквапарке вместе со своей тетей. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Мальчик утонул в аквапарке в Ужгороде
Мальчик утонул в аквапарке в Ужгороде
Uzhgorod in

Семилетний мальчик утонул в аквапарке в Ужгороде.

Об этом сообщает портал Mukachevo.net в среду, 26 июня.

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Трагедия случилась 25 июня около девяти часов вечера. Ребенка без сознания доставили в детскую больницу, где он умер, не приходя в себя. Судмедэксперты определили, что мальчик захлебнулся водой.

Он отдыхал в бассейне вместе со своей 36-летней тетей из Ужгорода. Сам он жил в селе Довге Иршавского района.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось в феврале 2018, в Харькове за смерть 17-летней девушки ответит владелец аттракциона.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: смерть, ребенок, Ужгород, аквапарк, погиб, несчастный случай
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