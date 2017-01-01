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Убийство 5-летнего Кирилла: адвокат семьи обвинил ГБР в “прикрывании преступлений полицейских”

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Адвокат семьи убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова заявил, что ГБР продолжает “прикрывать преступления полицейских”.
Убитый Кирилл Тлявов
Убитый Кирилл Тлявов
112.ua

Адвокат семьи Кирилла Тлявова Андрей Левковец заявил, что Государственное бюро расследований не уделяет внимание некоторым моментам преступления и игнорирует запросы защиты семьи. Об этом он заявил на брифинге сегодня, 26 июня, передает Громадське.

Стреляли несколько человек, 3-4, однако подозрения предъявлены только двоим. Мы считаем, что ГБР устраняет с осуществлением подозреваемых. Есть основания полагать, что стрелял также и несовершеннолетний. Этот человек является сыном одного из подозреваемых, - заявил Левковец.

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Адвокат публично рассказал, что семья Тлявова направила в ГБР более 15 ходатайств касательно допросов и объявления подозрений. Однако на них никак не реагируют.

Даже нет отказов, чтобы мы могли их обжаловать. Без внимания ГБР остается и деятельность полицейских, коллег, работавших с ними в одном учреждении, что в начале должны были проводить расследование, однако не приняли тех неотложных следственных действий, чтобы не потерять доказательства, а привлечь виновных к ответственности, - отметил адвокат.

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Адвокат семьи убитого мальчика отметил, что до сих пор не проведены экспертизы на состояние алкогольного опьянения и следов пороха на руках подозреваемых.

Было фактически потеряно оружие. Или с разрешения сотрудников полиции, либо сами сотрудники полиции, сообщили родственников, чтобы те спрятали оружие. В связи с этим мы обратились к председателю ГБР и Генпрокурору с заявлениями о безотлагательный прием. Однако и на эти обращения никакого ответа мы не получили, - добавил адвокат.

Напомним, обвиняемые полицейские подали апелляцию. Защита полицейских не согласна с мерой пресечения в виде содержания под стражей. 

 

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Теги: Кирилл Тлявов, убийство, адвокат, ГБР
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