Убийство 5-летнего Кирилла: адвокат семьи обвинил ГБР в “прикрывании преступлений полицейских”

Адвокат семьи убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова заявил, что ГБР продолжает “прикрывать преступления полицейских”.

Адвокат семьи Кирилла Тлявова Андрей Левковец заявил, что Государственное бюро расследований не уделяет внимание некоторым моментам преступления и игнорирует запросы защиты семьи. Об этом он заявил на брифинге сегодня, 26 июня, передает Громадське.

Стреляли несколько человек, 3-4, однако подозрения предъявлены только двоим. Мы считаем, что ГБР устраняет с осуществлением подозреваемых. Есть основания полагать, что стрелял также и несовершеннолетний. Этот человек является сыном одного из подозреваемых, - заявил Левковец.

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Адвокат публично рассказал, что семья Тлявова направила в ГБР более 15 ходатайств касательно допросов и объявления подозрений. Однако на них никак не реагируют.

Даже нет отказов, чтобы мы могли их обжаловать. Без внимания ГБР остается и деятельность полицейских, коллег, работавших с ними в одном учреждении, что в начале должны были проводить расследование, однако не приняли тех неотложных следственных действий, чтобы не потерять доказательства, а привлечь виновных к ответственности, - отметил адвокат.

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Адвокат семьи убитого мальчика отметил, что до сих пор не проведены экспертизы на состояние алкогольного опьянения и следов пороха на руках подозреваемых.

Было фактически потеряно оружие. Или с разрешения сотрудников полиции, либо сами сотрудники полиции, сообщили родственников, чтобы те спрятали оружие. В связи с этим мы обратились к председателю ГБР и Генпрокурору с заявлениями о безотлагательный прием. Однако и на эти обращения никакого ответа мы не получили, - добавил адвокат.

Напомним, обвиняемые полицейские подали апелляцию. Защита полицейских не согласна с мерой пресечения в виде содержания под стражей.