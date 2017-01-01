С огнем боролись 114 спасателей и 19 спецавтомобилей. Пожар не могли потушить более четырех часов.

Горела кровля цеха на площади около 1000 м.кв ГСЧС

Во Львове произошел крупный пожар в ремонтном цеху локомотивного депо Львов-Запад. Никто не пострадал, сообщило региональное управление ГСЧС накануне вечером.

Информация о пожаре поступила в ГСЧС около 17:00 пятницы. По предварительным данным, горела кровля цеха на площади около 1000 м.кв.

При этом угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала не было.

С огнем боролись 114 спасателей и 19 спецавтомобилей. Пожар был локализован через два с половиной часа и потушен в 21:30.

Причина возгорания выясняется.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове произошел крупный пожар в локомотивном депо

Ранее на этой неделе под Киевом произошел масштабный пожар на территории склада с секонд-хендом. Огонь распространился на 2500 кв. м.

А в Закарпатской области горел отель, где отдыхали 77 детей. Жертв удалось избежать. При этом огонь уничтожил кровлю и мансардный этаж отеля, а также мебель, бытовую технику и личные вещи гостей.

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