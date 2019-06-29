Итоги 28 июня: Встреча Путина и Трампа, освобождение 4-х украинских пленных

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу в рамках саммита G20 в Осаке Reuters (c) Михаил Климентьев

Президенты США и РФ провели встречу на саммите G20, 4-х уктраинцев освободили их плена “ЛДНР“: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Встреча президентов США и РФ

Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу в рамках саммита G20 в Осаке. В ходе переговоров шла речь о ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине. Путин и Трамп также согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21 века, которая должна включать Китай.

4 украинца вернулись из плена ЛДНР

Украинцы Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов прибыли в Киев из плена сепаратистов. В аэропорт Жуляны, где их встретили родные и друзья, они прилетели из Минска, куда попали из российского города Ростов-на-Дону.

Северный поток-2 не будет проходить через Данию

Компания Nord Stream 2 AG приняла решение отказаться от основного маршрута в водах Дании. Решение было принято в связи с тем, что “за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения“.

Президент Зеленский предоставил гражданство 14 воевавшим в ООС иностранцам

Владимир Зеленский дал гражданство 14 иностранцам, воевавшим на Донбассе - Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Верховный суд допустил партию Саакашвили на выборы

Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно участия партии Рух новых сил Михаила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Ранее сообщалось, что украинцам назвали сумму зарплаты Зеленского.