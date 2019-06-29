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На Донбассе отремонтировали водопровод Горловка-Торецк

Комментариев: 1
Без централизованного водоснабжения находилось население городов Торецка и Железное, а также поселков Пивничное и Пивденное.
На Донбассе проблемы со стабильным водоснабжением
На Донбассе проблемы со стабильным водоснабжением
Getty Images

В Донецкой области закончены ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода Горловка-Торецк. Система заполняется водой, сообщает ГСЧС в субботу, 29 июня.

"В 17.45 28 июня ремонтные работы порыва водопровода завершены и возобновлена работа насосной станции. По состоянию на 7.00 29 июня производится заполнение системы водой", – говорится в сообщении.

Порыв водопровода диаметром 900 мм в неподконтрольной Горловке произошел накануне 28 июня. Без централизованного водоснабжения находилось население городов Торецка и Железное, а также поселков Пивничное и Пивденное, общее население которых составляет около 43 тысяч человек.

На прошлой неделе стало известно, что в Торецке выдают по 40 литров воды. Позже сообщалось, что Торецк и еще три населенных пункта остались без воды.

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Теги: вода, Донецкая область, донбасс, питьевая вода, водоснабжение, авария водопровода, водоснабжение в Донецкой области, новости Донбасса, Торецк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    29.06.2019, 09:27
Оценка:  -3
ANDREICH
ідиоти чи шо якщо не підконтрольна територія то хай бойовики поять людей тим більше що це гавноченці розбомбили подопровідну трубу. взагалі закрити воду хай мочу пьють сепарську
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